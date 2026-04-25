Breteil

Tournoi de palets

Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le vendredi 8 mai à partir de 14h, le FC Breteil Talensac organise la 4ème édition de son tournoi de palets au complexe sportif de Breteil.

Concours en doublette.

Nombreux lots et engagement remis en prix.

Buvette et restauration sur place.

5€ par personne.

Sur inscription au 06 78 35 64 05 ou 06 72 07 95 56. .

Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 72 07 95 56

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English :

L’événement Tournoi de palets Breteil a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Montfort Communauté