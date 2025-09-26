Tournoi de palets en doublette à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Venez prouver vos talents de Percheron en jouant à un jeu d’Armorique le palet Breton. Les règles de la pétanque avec des boules aplaties et une planche pour les poser ! Quoi de plus simple ? Ils sont vraiment bizarres ces Bretons !

Pratique au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

