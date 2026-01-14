Tournoi de palets Salle polyvalente Erdeven

Tournoi de palets

Salle polyvalente Rue du Grand Large Erdeven Morbihan

Début : 2026-02-14 10:00:00

L’Équipe de foot Erdeven-Étel organise un tournoi de palets en édition hiver! Vous retrouverez sur place, en plus de la compétition, une restauration, une buvette, une tombola, des jeux divers, et de nombreux lots à gagner ! L’équipe espère vous y voir plus nombreux, que lors de l’édition d’été.

Informations et inscriptions au 06 47 53 08 85 avec votre nom d’équipe. .

