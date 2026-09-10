Tournoi de palets et pétanque à Coulon Stade de Coulon Coulon
samedi 3 octobre 2026 · Stade de Coulon · Coulon
Informations pratiques
Coulon
Tournoi de palets et pétanque à Coulon
Stade de Coulon Route de Benet Coulon Deux-Sèvres
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Cette année encore, l’APE de Coulon organise une nouvelle édition de son tournoi de palets et de pétanque. Rendez-vous le samedi 3 octobre 2026 pour une journée conviviale et sportive, ouverte à tous à partir de 14 ans, débutants comme joueurs confirmés.
Le tournoi se déroulera de 9 h à 17 h au stade de Coulon. L’inscription est de 30 € par équipe de deux personnes, avec apéritif et repas inclus. Le nombre d’équipes est limité à 80.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 septembre 2026. Buvette et restauration seront disponibles sur place. .
Stade de Coulon Route de Benet Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cpecoulon@gmail.com
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English : Tournoi de palets et pétanque à Coulon
L’événement Tournoi de palets et pétanque à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Niort Marais Poitevin
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