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Tournoi de palets Terrain de football Marcillé-Raoul

Tournoi de palets Terrain de football Marcillé-Raoul samedi 30 mai 2026.

Lieu : Terrain de football

Adresse : Rue du stade

Ville : 35560 Marcillé-Raoul

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Marcillé-Raoul

Tournoi de palets

Terrain de football Rue du stade Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’association Marci’Motte organise un tournoi de palet.

Que vous soyez débutant ou expérimenté, lancez vous dans le tournoi !

Concours pour les individuels dès 9h.
Concours en doublette dès 14h30.   .

Terrain de football Rue du stade Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 43 62 66 36 

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English :

L’événement Tournoi de palets Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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