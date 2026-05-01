Tournoi de palets Terrain de football Marcillé-Raoul
Tournoi de palets Terrain de football Marcillé-Raoul samedi 30 mai 2026.
Marcillé-Raoul
Tournoi de palets
Terrain de football Rue du stade Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’association Marci’Motte organise un tournoi de palet.
Que vous soyez débutant ou expérimenté, lancez vous dans le tournoi !
Concours pour les individuels dès 9h.
Concours en doublette dès 14h30. .
Terrain de football Rue du stade Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 43 62 66 36
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English :
L’événement Tournoi de palets Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne