Tournoi de palets Saint-Barnabé
Tournoi de palets Saint-Barnabé samedi 30 août 2025.
Tournoi de palets
Terrain de foot Saint-Barnabé Côtes-d’Armor
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30
2025-08-30
Tournoi de plalets. Limité à 40 équipes.
Sur inscription .
Terrain de foot Saint-Barnabé 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 88 58 70
L’événement Tournoi de palets Saint-Barnabé a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de tourisme Bretagne Centre