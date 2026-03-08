Tournoi de Pâques de Baseball Pineuilh
Tournoi de Pâques de Baseball Pineuilh samedi 4 avril 2026.
25 Rue de la Plaine des Sports Pineuilh Gironde
Venez soutenir les Pitcher’s de Pineuilh du Samedi 04 au lundi 06 Avril 2026.
Plaine des Sports de Pineuilh .
Nous attendons 8 équipes 12 U et 6 équipes 15 U.
Pour un total de 15 matchs par jour dès 9h.
Finales et Remise des Trophées le lundi 06 Avril.
Avec buvette et restauration sur place. .
25 Rue de la Plaine des Sports Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 82 56 51 alain.baseballpineuilh@gmail.com
