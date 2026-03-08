Tournoi de Pâques de Baseball Pineuilh

Tournoi de Pâques de Baseball

25 Rue de la Plaine des Sports Pineuilh Gironde

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

2026-04-04

Tournoi de Pâques de Baseball.

Venez soutenir les Pitcher’s de Pineuilh du Samedi 04 au lundi 06 Avril 2026.

Plaine des Sports de Pineuilh .

Nous attendons 8 équipes 12 U et 6 équipes 15 U.

Pour un total de 15 matchs par jour dès 9h.

Finales et Remise des Trophées le lundi 06 Avril.

Avec buvette et restauration sur place. .

25 Rue de la Plaine des Sports Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 82 56 51 alain.baseballpineuilh@gmail.com

