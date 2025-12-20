Tournoi de Pâques de Football

Stade Pré du Château La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 08:30:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le VSF Football organise les 4 et 5 avril son traditionnel tournoi de football qui réunira plus de 1 000 jeunes joueurs et joueuses. Pendant deux jours, les stades du Pré du château vibreront au rythme des matchs, dans une ambiance sportive, conviviale et fair-play.

Cet événement rassemblera de nombreuses équipes venues partager leur passion du football et défendre leurs couleurs dans différentes catégories d’âge.

Tout au long du week-end, une restauration sera proposée sur place afin de permettre aux spectateurs de profiter pleinement de l’événement.

À noter également une belle initiative solidaire les médailles et récompenses du tournoi seront réalisées en partenariat avec l’ESAT CO, valorisant ainsi le travail et le savoir-faire des personnes en situation de handicap.

Le public est attendu nombreux pour encourager les jeunes talents et profiter de ce week-end festif autour du ballon rond. .

Stade Pré du Château La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire vsf.foot72@gmail.com

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English :

L’événement Tournoi de Pâques de Football La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-13 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude