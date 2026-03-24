Tournoi de Pâques de handball Baume-les-Dames

Tournoi de Pâques de handball Baume-les-Dames samedi 4 avril 2026.

Tournoi de Pâques de handball

Place de l’Europe Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-04 23:30:00

Date(s) :
2026-04-04

Le Doubs central handball vous propose un tournoi des catégories de -7 ans à adulte.
Ouvert aux non-licenciés.   .

Place de l’Europe Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 32 60 22 

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English : Tournoi de Pâques de handball

L’événement Tournoi de Pâques de handball Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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