Tournoi de Pâques de handball

Place de l’Europe Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-04 23:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Doubs central handball vous propose un tournoi des catégories de -7 ans à adulte.

Ouvert aux non-licenciés. .

Place de l’Europe Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 32 60 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de Pâques de handball

L’événement Tournoi de Pâques de handball Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS