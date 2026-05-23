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Tournoi de pelote à balle bleue Fronton mur à gauche Guéthary

Tournoi de pelote à balle bleue Fronton mur à gauche Guéthary

Tournoi de pelote à balle bleue Fronton mur à gauche Guéthary samedi 13 juin 2026.

Lieu : Fronton mur à gauche

Adresse : 195 chemin Ahontz Berroa

Ville : 64210 Guéthary

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Guéthary

Tournoi de pelote à balle bleue

Fronton mur à gauche 195 chemin Ahontz Berroa Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Après quelques années, le tournoi Saraleguinea est de retour.   .

Fronton mur à gauche 195 chemin Ahontz Berroa Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 97 88 09 

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English : Tournoi de pelote à balle bleue

L’événement Tournoi de pelote à balle bleue Guéthary a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque

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