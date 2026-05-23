Tournoi de pelote à balle bleue Fronton mur à gauche Guéthary

Guéthary

Tournoi de pelote à balle bleue

Fronton mur à gauche 195 chemin Ahontz Berroa Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Après quelques années, le tournoi Saraleguinea est de retour. .

Fronton mur à gauche 195 chemin Ahontz Berroa Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 97 88 09

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English : Tournoi de pelote à balle bleue

L’événement Tournoi de pelote à balle bleue Guéthary a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque