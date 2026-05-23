Tournoi de pelote à balle bleue Fronton mur à gauche Guéthary
Tournoi de pelote à balle bleue Fronton mur à gauche Guéthary samedi 13 juin 2026.
Guéthary
Tournoi de pelote à balle bleue
Fronton mur à gauche 195 chemin Ahontz Berroa Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Après quelques années, le tournoi Saraleguinea est de retour. .
Fronton mur à gauche 195 chemin Ahontz Berroa Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 97 88 09
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English : Tournoi de pelote à balle bleue
L’événement Tournoi de pelote à balle bleue Guéthary a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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