Tournoi de pelote à main nue Biper Saria Espelette
Tournoi de pelote à main nue Biper Saria Espelette samedi 20 décembre 2025.
Tournoi de pelote à main nue Biper Saria
Trinquet Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
17h lever de rideau.
18h finale. .
Trinquet Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
English : Tournoi de pelote à main nue Biper Saria
L’événement Tournoi de pelote à main nue Biper Saria Espelette a été mis à jour le 2025-12-07 par Office de Tourisme Pays Basque