Tournoi de pelote à main nue Biper Saria Souraïde

Trinquet Souraïde Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Demi-finales
17h Inchauspe-Guichandut c/ Maiz-Dufau
18h Ziarrusta-Lazcano c/ Lafitte-Lambert .
Trinquet Souraïde 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
