Tournoi de pelote à main nue Biper Saria Souraïde

Tournoi de pelote à main nue Biper Saria

Trinquet Souraïde Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Demi-finales

17h Inchauspe-Guichandut c/ Maiz-Dufau

18h Ziarrusta-Lazcano c/ Lafitte-Lambert .

Trinquet Souraïde 64250 Pyrénées-Atlantiques

