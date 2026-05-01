Tournoi de pelote à main nue Quartier La Bourgade Guiche

Guiche

Tournoi de pelote à main nue

Quartier La Bourgade Fronton, petit mur à gauche Guiche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

1er but de la compétition.

Plus d’informations sur le site internet. .

Quartier La Bourgade Fronton, petit mur à gauche Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 laguicheuse.secretaire@gmail.com

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English : Tournoi de pelote à main nue

L’événement Tournoi de pelote à main nue Guiche a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque