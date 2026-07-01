Tournoi de pelote à main nue Quartier La Bourgade Guiche
lundi 27 juillet 2026 · Quartier La Bourgade · Guiche
Informations pratiques
Guiche
Tournoi de pelote à main nue
Quartier La Bourgade Fronton, petit mur à gauche Guiche Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-27
Avant déplacement, vérifier le maintien des parties sur leur site internet, ou nous contacter. Buvette sur place dans le trinquet. Annulation par temps de pluie. .
Quartier La Bourgade Fronton, petit mur à gauche Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
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English : Tournoi de pelote à main nue
L’événement Tournoi de pelote à main nue Guiche a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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