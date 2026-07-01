Tournoi de pelote à main nue Quartier La Bourgade Guiche

Informations pratiques

Guiche

Tournoi de pelote à main nue

Quartier La Bourgade Fronton, petit mur à gauche Guiche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-27

Avant déplacement, vérifier le maintien des parties sur leur site internet, ou nous contacter. Buvette sur place dans le trinquet. Annulation par temps de pluie. .

Quartier La Bourgade Fronton, petit mur à gauche Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Tournoi de pelote à main nue

L’événement Tournoi de pelote à main nue Guiche a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque