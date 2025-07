Tournoi de pelote Gotein-Libarrenx

Tournoi de pelote Gotein-Libarrenx mardi 15 juillet 2025.

Tournoi de pelote

Fronton de Libarrenx Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Le tournoi de pelote organisé, chaque été, par le club Gaztiak, se déroulera sur le joli fronton de Libarrenx.

Il se compose de 3 séries masculines et de 2 séries féminines.

Si vous aimez jouer à la pelote, que vous pouvez vous rendre disponible et que vous avez plus de 15 ans, n’hésitez pas à y participer. Inscriptions avant le 11 juillet. .

Fronton de Libarrenx Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 05 72 48

English : Tournoi de pelote

German : Tournoi de pelote

Italiano :

Espanol : Tournoi de pelote

L’événement Tournoi de pelote Gotein-Libarrenx a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme Pays Basque