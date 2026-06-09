Gotein-Libarrenx

Tournoi de pelote

Fronton de Libarrenx Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Le tournoi de pelote organisé, chaque été, par le club Gaztiak, se déroulera sur le joli fronton de Libarrenx.

Il se compose de trois séries masculines et de deux séries féminines. Si vous aimez jouer à la pelote, que vous pouvez vous rendre disponible et que vous avez plus de 16 ans, n’hésitez pas à y participer. Inscriptions avant le 02 juillet. .

Fronton de Libarrenx Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 05 72 48

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English : Tournoi de pelote

L’événement Tournoi de pelote Gotein-Libarrenx a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque