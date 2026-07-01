Tournoi de pétanque à Aquacap Audierne
mardi 21 juillet 2026 · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Tournoi de pétanque à Aquacap
Piscine AQUACAP Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Le tournoi de pétanque Aquacap arrive !
Le 21 Juillet dans notre centre aquatique à partir de 18h, 6 doublettes de boulistes pourront s’affronter dans un tournoi en intérieur ET extérieur avec des boules en mousse mises à disposition.
Un apéro (sans alcool) est prévu à l’occasion pour aider nos participants pendant cette épreuve et pour les motiver des lots seront à remporter suivant le classement final.
– Réservation avant le 21 Juillet via accueil du centre aquatique ou par téléphone (02.98.70.07.74).
– Pris d’une équipe 11€ (enfants/adultes)
– Plus de renseignements via téléphone .
Piscine AQUACAP Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 07 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tournoi de pétanque à Aquacap Audierne a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Audierne (Finistère)
- Stage croquis urbain Audierne 20 juillet 2026
- Bains de Forêt Audierne 20 juillet 2026
- Visite guidée d’Audierne Audierne 21 juillet 2026
- Navigation sur le langoustier Cap Sizun Audierne > Douarnenenez Audierne 22 juillet 2026
- Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans) Audierne 22 juillet 2026