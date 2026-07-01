Informations pratiques

Audierne

Tournoi de pétanque à Aquacap

Piscine AQUACAP Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Le tournoi de pétanque Aquacap arrive !

Le 21 Juillet dans notre centre aquatique à partir de 18h, 6 doublettes de boulistes pourront s’affronter dans un tournoi en intérieur ET extérieur avec des boules en mousse mises à disposition.

Un apéro (sans alcool) est prévu à l’occasion pour aider nos participants pendant cette épreuve et pour les motiver des lots seront à remporter suivant le classement final.

– Réservation avant le 21 Juillet via accueil du centre aquatique ou par téléphone (02.98.70.07.74).

– Pris d’une équipe 11€ (enfants/adultes)

– Plus de renseignements via téléphone .

Piscine AQUACAP Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 07 74

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English :

L’événement Tournoi de pétanque à Aquacap Audierne a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz