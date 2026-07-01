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AGENDA · Audierne

Tournoi de pétanque à Aquacap Audierne

mardi 21 juillet 2026 · Audierne

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Piscine AQUACAP
Ville
29770 Audierne
Département
Finistère
Tarif

Audierne

Tournoi de pétanque à Aquacap

Piscine AQUACAP Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Le tournoi de pétanque Aquacap arrive !
Le 21 Juillet dans notre centre aquatique à partir de 18h, 6 doublettes de boulistes pourront s’affronter dans un tournoi en intérieur ET extérieur avec des boules en mousse mises à disposition.
Un apéro (sans alcool) est prévu à l’occasion pour aider nos participants pendant cette épreuve et pour les motiver des lots seront à remporter suivant le classement final.

– Réservation avant le 21 Juillet via accueil du centre aquatique ou par téléphone (02.98.70.07.74).
– Pris d’une équipe 11€ (enfants/adultes)
– Plus de renseignements via téléphone   .

Piscine AQUACAP Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 07 74 

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English :

L’événement Tournoi de pétanque à Aquacap Audierne a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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