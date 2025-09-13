Tournoi de Pétanque à la Croix Bonneau Jardins de la rue des Sables d’Olonne Nantes
Tournoi de Pétanque à la Croix Bonneau Jardins de la rue des Sables d’Olonne Nantes samedi 13 septembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 14:30 – 19:30
Gratuit : non 2 euros pour participer au tournoi Nombre de places limité, inscription par mail : contact@croixbonneau.fr Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Venez participer ou assister au tournoi de pétanque qu’organise l’Association des Habitants du Quartier Croix Bonneau le 13 septembre 2025 après-midi dans les jardins de la rue des Sables d’Olonne. 24 participants (inscription sur contact@croixbonneau.fr : 2 euros) mais entrée libre pour le public. Spectacle de la Compagnie La Lune Rousse au même endroit, même moment avec à 19h, un lancer de couleurs ! Toutes les actualités de l’Association sont sur www.croixbonneau.fr.
Jardins de la rue des Sables d’Olonne Nantes 44100
http://www.croixbonneau.fr