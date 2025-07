Tournoi de pétanque à la Guinguette Insulaire ! Perriers-sur-Andelle

Tournoi de pétanque à la Guinguette Insulaire ! Perriers-sur-Andelle samedi 12 juillet 2025.

Tournoi de pétanque à la Guinguette Insulaire !

La Remise Paviot Perriers-sur-Andelle Eure

Début : 2025-07-12 12:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Annonce spéciale pour les pros de la pétanque !

Vous adorez la pétanque ? Nous aussi !

Alors c’est parti pour un tournoi en doublette à la sauce Guinguette

Quand ?

Samedi 12 juillet à partir de 12h (début du tournoi à 12h30)

12 équipes de 2 joueurs uniquement sur inscription ! (Par message sur nos réseaux ou par téléphone au +33 6 13 15 46 86)

5€ par personne (10€ par équipe), avec une boisson offerte (bière 25cl ou soft)

Les récompenses ?

1ers 30€ en carte cadeau à dépenser à la Guinguette

2èmes Un kit de survie (coffret de 6 bières en 33cl différentes)

3èmes Un coffret duo avec Beauté Fatale & Gueule d’Amour (deux bières artisanales en 33cl)

⚠️ Les inscriptions ne seront validées qu’après paiement des 10€ par équipe pour éviter les désistements de dernière minute.

⏳ Les places sont limitées, alors ne traînez pas trop !

La Guinguette Insulaire

La Remise Paviot 27380 Charleval

La Remise Paviot Perriers-sur-Andelle 27910 Eure Normandie +33 6 13 15 46 86 laguinguetteinsulaire@gmail.com

English : Tournoi de pétanque à la Guinguette Insulaire !

? Special announcement for petanque pros! ?

Do you love pétanque? So do we!

So let’s get ready for a Guinguette-style doubles tournament!

? When?

Saturday, July 12 from 12:00 (tournament starts at 12:30)

? 12 teams of 2 players ? registration required! (By message on our networks or by phone +33 6 13 15 46 86)

? 5? per person (10? per team), with a free drink (25cl beer or soft drink)

? Rewards ?

? 1st place: 30? gift card to spend at La Guinguette

? 2nd: A survival kit (box of 6 different 33cl beers)

? 3rd: A duo box with Beauté Fatale & Gueule d?Amour (two 33cl craft beers)

?? Registrations will be validated only after payment of 10? per team, to avoid last-minute cancellations.

? Places are limited, so don’t delay too long!

? La Guinguette Insulaire

La Remise Paviot ? 27380 Charleval

German :

? Besondere Ankündigung für Pétanque-Profis! ?

Sie lieben Pétanque? Wir auch!

Also auf geht’s zu einem Turnier im Doppelpack mit Guinguette-Soße?

? Wann ?

Samstag, 12. Juli ab 12 Uhr (Turnierbeginn um 12:30 Uhr) ?

? 12 Teams mit je 2 Spielern ? nur mit Anmeldung! (Per Nachricht auf unseren Netzwerken oder per Telefon unter +33 6 13 15 46 86)

? 5? pro Person (10? pro Team), mit einem kostenlosen Getränk (Bier 25cl oder Softdrink)

? Die Belohnungen ?

? 1. Platz: 30 Euro in Form einer Geschenkkarte, die Sie in der Guinguette ausgeben können

? 2.: Ein Überlebenspaket (Kiste mit 6 verschiedenen Bieren in 33cl)

? 3.: Ein Duo-Paket mit Beauté Fatale & Gueule d’Amour (zwei handwerklich gebraute Biere in 33cl)

?? Die Anmeldungen werden erst nach Zahlung von 10? pro Team bestätigt, um Ausfälle in letzter Minute zu vermeiden.

? Die Plätze sind begrenzt, also trödeln Sie nicht zu lange!

? Die Guinguette Insulaire

La Remise Paviot ? 27380 Charleval

Italiano :

? Un annuncio speciale per i professionisti della pétanque?

Amate la pétanque? Anche noi!

Allora si va alla Guinguette per un torneo a due mani?

? Quando si svolge?

Sabato 12 luglio dalle 12:00 (il torneo inizia alle 12:30)

12 squadre di 2 giocatori. Iscrizione obbligatoria! (Per messaggio sulle nostre reti o per telefono al +33 6 13 15 46 86)

5€ a persona (10€ a squadra), con una bevanda gratuita (25cl di birra o bibita)

? Premi?

1° posto: carta regalo di 30€ da spendere presso La Guinguette

2° posto: un kit di sopravvivenza (scatola di 6 birre diverse da 33cl)

3° posto: un cofanetto duo con Beauté Fatale e Gueule d’Amour (due birre artigianali da 33cl)

?? Le iscrizioni saranno convalidate solo dopo il pagamento dei 10€ a squadra per evitare cancellazioni dell’ultimo minuto.

? I posti sono limitati, quindi non rimandate troppo!

? La Guinguette Insulaire

La Remise Paviot ? 27380 Charleval

Espanol :

? Anuncio especial para los profesionales de la petanca ?

¿Le gusta la petanca? A nosotros también

Así que nos vamos a la Guinguette para un torneo a dos manos?

? ¿Cuándo será?

Sábado 12 de julio a partir de las 12:00 h (el torneo comienza a las 12:30 h)

? 12 equipos de 2 jugadores ? ¡Inscripción obligatoria! (Por mensaje en nuestras redes o por teléfono al +33 6 13 15 46 86)

? 5? por persona (10? por equipo), con una bebida gratis (cerveza de 25cl o refresco)

? Premios

? 1º clasificado: tarjeta regalo de 30? para gastar en La Guinguette

? 2º puesto: Un kit de supervivencia (caja de 6 cervezas diferentes de 33 cl)

? 3er puesto: Una caja dúo con Beauté Fatale y Gueule d’Amour (dos cervezas artesanales de 33 cl)

?? Las inscripciones sólo se validarán tras el pago de los 10? por equipo para evitar cancelaciones de última hora.

? Las plazas son limitadas, ¡así que no te demores demasiado!

? La Guinguette Insulaire

La Remise Paviot ? 27380 Charleval

