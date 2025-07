Tournoi de pétanque à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Tournoi de pétanque à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 9 août 2025.

Tournoi de pétanque à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 16:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Et si on se faisait un petit tournoi de pétanque en doublettes ?

Sortez vos boules et venez pour jouer, seul.e ou accompagné.e !

Pratique Gratuit avec adhésion annuelle au Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis.

Et si on se faisait un petit tournoi de pétanque en doublettes ?

Sortez vos boules et venez pour jouer, seul.e ou accompagné.e !

Pratique Gratuit avec adhésion annuelle au Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Tournoi de pétanque à l’Escarbille

How about a little pétanque doubles tournament?

Get out your boules and come and play, alone or with friends!

Practical: Free with annual membership at the Café associatif l’Escarbille, 121 rue du Perche, Boissy-Maugis.

German :

Wie wäre es mit einem kleinen Pétanque-Turnier im Doppelpack?

Holen Sie Ihre Kugeln heraus und kommen Sie zum Spielen, allein oder in Begleitung!

Praktische Informationen: Kostenlos mit Jahresmitgliedschaft im Café associatif l’Escarbille in 121 rue du Perche in Boissy-Maugis.

Italiano :

Che ne dite di una partita di pétanque in doppio?

Tirate fuori le vostre bocce e venite a giocare, da soli o con un amico!

Pratica: gratuita con iscrizione annuale al Café associatif l’Escarbille, al 121 di rue du Perche a Boissy-Maugis.

Espanol :

¿Qué tal una partida de petanca en dobles?

Saque su petanca y venga a jugar, solo o con un amigo

Práctico: gratuito con inscripción anual en el Café associatif l’Escarbille, 121 rue du Perche, en Boissy-Maugis.

L’événement Tournoi de pétanque à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-07-19 par OT CdC Coeur du Perche