Tournoi de pétanque amical Bonny-sur-Loire

Les 26 avril et 14 juillet, le Comité des fêtes de Bonny-sur-Loire propose deux tournois de pétanque amicals sur les bords de la Cheuille, dans un cadre agréable et propice à la détente. Ouverts à tous, ces rendez-vous sont avant tout placés sous le signe de la convivialité, du jeu et du plaisir d’être ensemble. Que l’on soit joueur confirmé ou simple amateur, chacun peut venir tenter sa chance, partager quelques parties et profiter d’une ambiance chaleureuse. Ces tournois sont aussi l’occasion de se retrouver entre habitants, amis ou familles, de créer du lien et de faire vivre les animations locales. Un moment simple et authentique, où l’esprit de village et la bonne humeur prennent toute leur place au fil des parties. .

Chemin de la Cheuille Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 61 19 89 comitedesfetes45@bonnysurloire.fr

English :

On April 26 and July 14, the Comité des fêtes de Bonny-sur-Loire invites you to friendly pétanque tournaments on the banks of the Cheuille. A friendly get-together open to all, to share a relaxed moment with enthusiasts and the curious, in a warm and pleasant setting.

