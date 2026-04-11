TOURNOI DE PETANQUE AMICAL le 26 avril 2026 à BONNY SUR LOIRE (45) Bords de Cheuille Bonny-sur-Loire Dimanche 12 avril, 13h00 PARTICIPATION GRATUITE

Toournoi amical ouvert à tous pour partager un bon moment

Venez nombreux au tournoi de pétanque amical organisé par le Comité des Fêtes de Bonny sur Loire ! ✨

Dimanche 26 avril 2026

À partir de 13h

Chemin de la Cheuille, le long d’une jolie rivière, sur un terrain ombragé

️ Inscription gratuite !

Profitez d’une journée conviviale avec buvette , petite restauration , et de belles parties entre amis

Pour plus d’infos, contactez-nous au 06 11 61 19 89 ou 07 61 92 12 77 !

Venez partager un moment de fun et de détente !

Pétanque #BonnySurLoire #Loiret #TournoiAmical #Fête #Buvette #Restauration #Loiret45 #MomentsConviviaux #ViveLaPétanque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T20:00:00.000+02:00

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0611611989

Bords de Cheuille 1825, Chemin de la Cheuille 45420 BONNY SUR LOIRE Bonny-sur-Loire 45420 Loiret



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