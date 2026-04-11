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TOURNOI DE PETANQUE AMICAL le 26 avril 2026 à BONNY SUR LOIRE (45) Bords de Cheuille Bonny-sur-Loire

TOURNOI DE PETANQUE AMICAL le 26 avril 2026 à BONNY SUR LOIRE (45) Bords de Cheuille Bonny-sur-Loire

TOURNOI DE PETANQUE AMICAL le 26 avril 2026 à BONNY SUR LOIRE (45) Bords de Cheuille Bonny-sur-Loire dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Bords de Cheuille

Adresse : 1825, Chemin de la Cheuille 45420 BONNY SUR LOIRE

Ville : 45420 Bonny-sur-Loire

Département : Loiret

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Tarif : PARTICIPATION GRATUITE

TOURNOI DE PETANQUE AMICAL le 26 avril 2026 à BONNY SUR LOIRE (45) Bords de Cheuille Bonny-sur-Loire Dimanche 12 avril, 13h00 PARTICIPATION GRATUITE

Toournoi amical ouvert à tous pour partager un bon moment

Venez nombreux au tournoi de pétanque amical organisé par le Comité des Fêtes de Bonny sur Loire ! ✨

Dimanche 26 avril 2026
À partir de 13h
Chemin de la Cheuille, le long d’une jolie rivière, sur un terrain ombragé
️ Inscription gratuite !

Profitez d’une journée conviviale avec buvette , petite restauration , et de belles parties entre amis
Pour plus d’infos, contactez-nous au 06 11 61 19 89 ou 07 61 92 12 77 !
Venez partager un moment de fun et de détente !
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-12T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-12T20:00:00.000+02:00

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 0611611989

Bords de Cheuille 1825, Chemin de la Cheuille 45420 BONNY SUR LOIRE Bonny-sur-Loire 45420 Loiret


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