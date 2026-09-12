Tournoi de pétanque au pofit du Téléthon Andernos-les-Bains
samedi 24 octobre 2026 · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Tournoi de pétanque au pofit du Téléthon
1 Place Brémontier Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Dans un site magnifique face au bassin et au bord de la plage, venez passez un après-midi de détente où plaisir et bonne humeur sont de rigueur!
Tournoi à la mélée en triplette tout le monde fait 3 parties, nombreux lots avec restauration, tombola le tout au profit du Téléthon. .
1 Place Brémontier Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 35 53 53 amicalesportivedumaur@orange.fr
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English :
L’événement Tournoi de pétanque au pofit du Téléthon Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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