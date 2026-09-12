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AGENDA · Andernos-les-Bains

Tournoi de pétanque au pofit du Téléthon Andernos-les-Bains

samedi 24 octobre 2026 · Andernos-les-Bains

Tournoi de pétanque au pofit du Téléthon Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
1 Place Brémontier
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif
3 3 Tarif de base plein tarif

Andernos-les-Bains

Tournoi de pétanque au pofit du Téléthon

1 Place Brémontier Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Dans un site magnifique face au bassin et au bord de la plage, venez passez un après-midi de détente où plaisir et bonne humeur sont de rigueur!

Tournoi à la mélée en triplette tout le monde fait 3 parties, nombreux lots avec restauration, tombola le tout au profit du Téléthon.   .

1 Place Brémontier Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 35 53 53  amicalesportivedumaur@orange.fr

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English :

L’événement Tournoi de pétanque au pofit du Téléthon Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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