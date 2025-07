Tournoi de pétanque Stade Fernand Sastre Cabourg

Tournoi de pétanque Stade Fernand Sastre Cabourg lundi 14 juillet 2025.

Tournoi de pétanque

Stade Fernand Sastre Avenue de la Divette Cabourg Calvados

Début : 2025-07-14 13:30:00

fin : 2025-08-11

2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

Ce tournoi de pétanque promet un moment convivial et plein de bonne humeur !

Ouvert à tous, débutants comme joueurs confirmés, c’est l’occasion parfaite de se retrouver, de partager un moment chaleureux et, pourquoi pas, de révéler un talent caché !

Doublette formée en 4 parties ’50 mn’, inscription sur place.

Buvette et restauration rapide sur place.

Stade Fernand Sastre Avenue de la Divette Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 81 10 08 82

English : Tournoi de pétanque

This pétanque tournament promises to be a fun and friendly event!

Open to all, beginners and experienced players alike, it’s the perfect opportunity to get together, share a warm moment and, why not, reveal a hidden talent!

Doublettes play 4 50-minute games, registration on site.

Refreshment bar and fast food on site.

German : Tournoi de pétanque

Dieses Pétanque-Turnier verspricht einen geselligen Moment voller guter Laune!

Das Turnier ist für alle offen, egal ob Anfänger oder erfahrener Spieler, und bietet die perfekte Gelegenheit, sich zu treffen, einen gemütlichen Moment zu teilen und vielleicht ein verborgenes Talent zu entdecken!

Doublette formée à 4 parties ’50 mn’, Anmeldung vor Ort.

Getränke und Snacks vor Ort.

Italiano :

Questo torneo di petanque promette di essere un evento amichevole e divertente!

Aperto a tutti, principianti e giocatori esperti, è l’occasione perfetta per stare insieme, condividere un momento di calore e, perché no, svelare un talento nascosto!

Le doppie giocano 4 partite da 50 minuti, iscrizione sul posto.

Bar e fast food sul posto.

Espanol :

Este torneo de petanca promete ser amistoso y divertido

Abierto a todos, principiantes y jugadores experimentados, es la ocasión perfecta para reunirse, compartir un momento entrañable y, por qué no, ¡desvelar un talento oculto!

Los dobles juegan 4 partidas de 50 minutos, inscripción in situ.

Bar y comida rápida in situ.

