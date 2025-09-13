Tournoi de pétanque Cliousclat
Tournoi de pétanque Cliousclat samedi 13 septembre 2025.
Tournoi de pétanque
le Village Cliousclat Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-09-13 08:30:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Tournoi de pétanque en doublette. De nombreux lots à remporter!
le Village Cliousclat 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 29 17 81
English :
Doubles pétanque tournament. Lots of prizes to be won!
German :
Ein Boulespiel-Turnier im Doppelpack. Es gibt viele Preise zu gewinnen!
Italiano :
Torneo di pétanque in doppio. Tanti premi in palio!
Espanol :
Torneo de petanca de dobles. Muchos premios
