Tournoi de pétanque Cliousclat samedi 13 septembre 2025.

le Village Cliousclat Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-09-13 08:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Tournoi de pétanque en doublette. De nombreux lots à remporter!

le Village Cliousclat 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 29 17 81

English :

Doubles pétanque tournament. Lots of prizes to be won!

German :

Ein Boulespiel-Turnier im Doppelpack. Es gibt viele Preise zu gewinnen!

Italiano :

Torneo di pétanque in doppio. Tanti premi in palio!

Espanol :

Torneo de petanca de dobles. Muchos premios

L’événement Tournoi de pétanque Cliousclat a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme