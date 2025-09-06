Tournoi de pétanque de Beaulieu Rue Emile Dezaunay nantes 44200 Nantes

Tournoi de pétanque de Beaulieu Rue Emile Dezaunay nantes 44200 Nantes samedi 6 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-06 10:00 – 19:00

Gratuit : non 2€ par joueur les réservations se feront par téléphone au 0631187038 (Corentin) ou par mail à beaulieu.en.action@gmail.comTarif unique de 2 euros par joueur. Tout public

Le tournoi de pétanque des voisins du quartier Beaulieu et des Nantais curieux !Une buvette et des grillades vous seront proposées pour ce moment de convivialité.

