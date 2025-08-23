Tournoi de pétanque de l’ASBM Beaux

Tournoi de pétanque de l’ASBM Beaux samedi 23 août 2025.

Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

la doublette

Début : 2025-08-23 13:45:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Inscriptions sur place à partir de 13h45 Venez passer un bon moment de convivialité autour des terrains et partager un peu de compétition amicale !

Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 89 46 09 44

English :

On-site registration starts at 1:45pm Come and enjoy a good time around the pitches and share in some friendly competition!

German :

Anmeldung vor Ort ab 13.45 Uhr Verbringen Sie eine gute Zeit rund um die Felder und teilen Sie ein wenig freundschaftlichen Wettkampf!

Italiano :

Iscrizioni in loco dalle ore 13.45 Venite a divertirvi sui campi e a partecipare a qualche competizione amichevole!

Espanol :

Inscripciones in situ a partir de las 13.45 h. Ven a pasar un buen rato en los campos y participa en una competición amistosa

L’événement Tournoi de pétanque de l’ASBM Beaux a été mis à jour le 2025-08-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire