TOURNOI DE PÉTANQUE DES KÉPIS PESCALUNES Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Palavas-les-Flots

TOURNOI DE PÉTANQUE DES KÉPIS PESCALUNES

Avenue de l’Abbé Brocardi Arènes El Cordobès Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Il s’agit d’un concours triplette, ouvert à toutes et tous, en soutien aux enfants hospitalisés de l’Institut Saint Pierre et aux orphelins de la gendarmerie.

L’association les Képis Pescalunes organise, avec le concours du club de Pétanque local, de la Ville de Palavas les Flots, de l’Agglomération de l’Etang de l’Or, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, une journée sportive et solidaire aux arènes El Cordobès, le samedi 19 septembre. .

Avenue de l’Abbé Brocardi Arènes El Cordobès Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie christophe.caumes@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : TOURNOI DE PÉTANQUE DES KÉPIS PESCALUNES

This is a triplet competition, open to everyone, to support children hospitalized at the Institut Saint Pierre and orphans of the gendarmerie.

L’événement TOURNOI DE PÉTANQUE DES KÉPIS PESCALUNES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – HERAULT SPORT