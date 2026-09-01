TOURNOI DE PÉTANQUE DES KÉPIS PESCALUNES Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots
samedi 19 septembre 2026 · Avenue de l'Abbé Brocardi · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
TOURNOI DE PÉTANQUE DES KÉPIS PESCALUNES
Avenue de l’Abbé Brocardi Arènes El Cordobès Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Il s’agit d’un concours triplette, ouvert à toutes et tous, en soutien aux enfants hospitalisés de l’Institut Saint Pierre et aux orphelins de la gendarmerie.
L’association les Képis Pescalunes organise, avec le concours du club de Pétanque local, de la Ville de Palavas les Flots, de l’Agglomération de l’Etang de l’Or, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, une journée sportive et solidaire aux arènes El Cordobès, le samedi 19 septembre. .
Avenue de l’Abbé Brocardi Arènes El Cordobès Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie christophe.caumes@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : TOURNOI DE PÉTANQUE DES KÉPIS PESCALUNES
This is a triplet competition, open to everyone, to support children hospitalized at the Institut Saint Pierre and orphans of the gendarmerie.
L’événement TOURNOI DE PÉTANQUE DES KÉPIS PESCALUNES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – HERAULT SPORT
À voir aussi à Palavas-les-Flots (Hérault)
- EXPOSITION DE L’ASSOCIATION CIEL, TERRE, MER Palavas-les-Flots 17 septembre 2026
- EXPOSITION DE JACKIE PALENCIA Palavas-les-Flots 17 septembre 2026
- CONFÉRENCE ALBERT DUBOUT, SA VIE, SON ŒUVRE Palavas-les-Flots 18 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC LA CULTURE Palavas-les-Flots 18 septembre 2026
- Conférence : Albert Dubout, sa vie, son oeuvre, Le Nautilus, Palavas-les-Flots 18 septembre 2026