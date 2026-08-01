Tournoi de pétanque Donnemain-Saint-Mamès
samedi 29 août 2026 · Donnemain-Saint-Mamès
Informations pratiques
Donnemain-Saint-Mamès
Tournoi de pétanque
Stade de Donnemain-Saint-Mamès Donnemain-Saint-Mamès Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 11:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Les pompiers de Donnemain-Saint-Mamès organisent un tournoi de pétanque dans une ambiance conviviale, placée sous le signe de la bonne humeur et de l’esprit d’équipe avec une remise complète des gains !
Possibilité de pré-inscription par téléphone ou inscription le jour-même à partir de 10h. 10 .
Stade de Donnemain-Saint-Mamès Donnemain-Saint-Mamès 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 77 84 29
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English :
The Donnemain-Saint-Mamès Fire Department is organizing a pétanque tournament in a friendly atmosphere, focused on good cheer and team spirit, with all proceeds going to charity!
L’événement Tournoi de pétanque Donnemain-Saint-Mamès a été mis à jour le 2026-08-12 par OT GRAND CHATEAUDUN