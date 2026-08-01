Informations pratiques

Donnemain-Saint-Mamès

Tournoi de pétanque

Stade de Donnemain-Saint-Mamès Donnemain-Saint-Mamès Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 11:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Les pompiers de Donnemain-Saint-Mamès organisent un tournoi de pétanque dans une ambiance conviviale, placée sous le signe de la bonne humeur et de l’esprit d’équipe avec une remise complète des gains !

Possibilité de pré-inscription par téléphone ou inscription le jour-même à partir de 10h. 10 .

Stade de Donnemain-Saint-Mamès Donnemain-Saint-Mamès 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 77 84 29

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English :

The Donnemain-Saint-Mamès Fire Department is organizing a pétanque tournament in a friendly atmosphere, focused on good cheer and team spirit, with all proceeds going to charity!

L’événement Tournoi de pétanque Donnemain-Saint-Mamès a été mis à jour le 2026-08-12 par OT GRAND CHATEAUDUN