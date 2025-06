Tournoi de pétanque doublettes Hipsheim 14 juillet 2025 08:00

Bas-Rhin

Bas-Rhin

Début : Lundi 2025-07-14 08:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Place à la convivialité à Hipsheim !

Vous cherchez une idée sympa pour célébrer la fête nationale dans une ambiance détendue et chaleureuse ? Ne cherchez plus ! Le FC Hipsheim vous invite à son grand tournoi de pétanque en doublettes.

Que vous soyez joueur confirmé ou amateur du dimanche, venez profiter d’une journée placée sous le signe de la bonne humeur, du partage et du sport. Dans un cadre verdoyant et convivial, ce tournoi est l’occasion rêvée de passer un bon moment entre amis, en famille ou entre passionnés de pétanque.

Le tournoi est ouvert à toutes et tous, alors trouvez votre partenaire et formez votre doublette pour tenter de décrocher la victoire ! Mais au-delà du jeu, c’est surtout l’esprit de camaraderie et de fête qui vous attend.

Sur place, tout est prévu pour que vous passiez une belle journée ambiance détendue, restauration et buvette, rires, rencontres et peut-être même quelques carreaux mémorables !

Alors, n’attendez plus, réservez votre 14 juillet et rejoignez-nous pour une journée de pétanque, de rires et de convivialité à Hipsheim !

Que les meilleurs gagnent… mais que tout le monde s’amuse ! 0 .

Hipsheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 43 85 95 jd.kammerer@kammerer67.fr

