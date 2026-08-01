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AGENDA · Druelle Balsac

Tournoi de pétanque Druelle Balsac

samedi 22 août 2026 · Druelle Balsac

Tournoi de pétanque Druelle Balsac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Rue de l'étang
Ville
12000 Druelle Balsac
Département
Aveyron
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Druelle Balsac

Tournoi de pétanque

Rue de l’étang Druelle Balsac Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Venez passer un agréable moment de détente et de convivialité.
Tournoi de pétanque suivi d’un apéro musical, organisé par le Druelle Football Club. 10  .

Rue de l’étang Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 36 40 

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English :

Come and enjoy a pleasant time of relaxation and fellowship.

L’événement Tournoi de pétanque Druelle Balsac a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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