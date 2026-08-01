Informations pratiques

Druelle Balsac

Tournoi de pétanque

Rue de l’étang Druelle Balsac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez passer un agréable moment de détente et de convivialité.

Tournoi de pétanque suivi d’un apéro musical, organisé par le Druelle Football Club. 10 .

Rue de l’étang Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 36 40

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English :

Come and enjoy a pleasant time of relaxation and fellowship.

L’événement Tournoi de pétanque Druelle Balsac a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)