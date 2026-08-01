Tournoi de pétanque Druelle Balsac
samedi 22 août 2026 · Druelle Balsac
Informations pratiques
Druelle Balsac
Tournoi de pétanque
Rue de l’étang Druelle Balsac Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Venez passer un agréable moment de détente et de convivialité.
Tournoi de pétanque suivi d’un apéro musical, organisé par le Druelle Football Club. 10 .
Rue de l’étang Druelle Balsac 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 36 40
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English :
Come and enjoy a pleasant time of relaxation and fellowship.
L’événement Tournoi de pétanque Druelle Balsac a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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