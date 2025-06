Tournoi de pétanque city stade Einville-au-Jard 5 juillet 2025 18:00

Meurthe-et-Moselle

Tournoi de pétanque city stade Terrain de pétanque Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Tournoi de pétanque « en double » le samedi 5 juillet 2025 à partir de 18h00

Sur inscription en Mairie avant le 28 juin 2025 contact.mairie@einville-au-jard.frTout public

.

city stade Terrain de pétanque

Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact.mairie@einville-au-jard.fr

English :

Pétanque doubles tournament on Saturday, July 5, 2025 from 6:00 p.m

Please register at the Town Hall before June 28, 2025 contact.mairie@einville-au-jard.fr

German :

Pétanque-Turnier « en double » am Samstag, den 5. Juli 2025 ab 18.00 Uhr

Nach Anmeldung im Rathaus bis zum 28. Juni 2025 contact.mairie@einville-au-jard.fr

Italiano :

Torneo di doppio di pétanque sabato 5 luglio 2025 dalle ore 18.00

Si prega di iscriversi presso il Municipio entro il 28 giugno 2025 contact.mairie@einville-au-jard.fr

Espanol :

Torneo de dobles de petanca el sábado 5 de julio de 2025 a partir de las 18.00 horas

Se ruega inscribirse en el Ayuntamiento antes del 28 de junio de 2025 contact.mairie@einville-au-jard.fr

L’événement Tournoi de pétanque Einville-au-Jard a été mis à jour le 2025-06-24 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS