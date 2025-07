Tournoi de pétanque en doublette Rouffach

Tournoi de pétanque en doublette Rouffach samedi 5 juillet 2025 18:00:00.

Tournoi de pétanque en doublette

Rue du Stade Rouffach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-07-05 18:00:00

2025-07-05 2025-07-12

L’amicale des bouliste invite tous les amateurs de pétanque à participer aux concours amicaux de pétanque en doublette formées, en semi nocturne. 4 parties, gagnant/gagnant.

Inscription sur place de 17h15 à 17h45. Jet du bouchon à 18h.

Buvette et petite restauration tout au long de la soirée. .

Rue du Stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 52 90 abr1@sfr.fr

English :

L’amicale des bouliste invites all pétanque enthusiasts to take part in the friendly pétanque competitions in formed doubles, at half-night. On-site registration from 5.15pm to 5.45pm.

Refreshments and snacks throughout the evening.

German :

Die Amicale des bouliste lädt alle Boule-Liebhaber ein, an den freundschaftlichen Boule-Wettbewerben in Doublette formées teilzunehmen, die halbnächtlich stattfinden. Anmeldung vor Ort von 17.15 bis 17.45 Uhr.

Den ganzen Abend über gibt es Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

L' »Amicale des bouliste » invita tutti gli appassionati di pétanque a partecipare alle gare amichevoli di pétanque a coppie, a mezza notte. Iscrizioni in loco dalle 17.15 alle 17.45.

Rinfreschi e spuntini disponibili per tutta la serata.

Espanol :

La « Amicale des bouliste » invita a todos los aficionados a la petanca a participar en las competiciones amistosas de petanca por parejas, a media noche. Inscripciones in situ de 17.15 a 17.45 h.

Refrescos y tentempiés disponibles durante toda la velada.

