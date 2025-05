Tournoi de pétanque en doublettes – Ban-de-Laveline, 22 juin 2025 13:30, Ban-de-Laveline.

Tournoi de pétanque en doublettes 16 Rue du stade Ban-de-Laveline Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-22 13:30:00

fin : 2025-06-22 17:00:00

2025-06-22

Boulistes amateurs ou confirmés, rendez-vous pour vous amuser durant un tournoi amical de pétanque ! Pétanque et plaisir entre amis sont de mises lors de cet événement ouvert à tous !Tout public

16 Rue du stade

Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est +33 6 64 00 16 89

English :

Whether you’re an amateur or an experienced bocce player, come and enjoy a friendly pétanque tournament! Pétanque and fun with friends are the order of the day at this event, which is open to all!

German :

Ob Hobbyboulisten oder erfahrene Boulisten, treffen Sie sich, um sich während eines freundschaftlichen Pétanque-Turniers zu amüsieren! Pétanque und Spaß mit Freunden sind bei dieser für alle offenen Veranstaltung angesagt!

Italiano :

Che siate dilettanti o esperti giocatori di bocce, venite a godervi un torneo amichevole di pétanque! Petanque e divertimento con gli amici sono all’ordine del giorno in questo evento aperto a tutti!

Espanol :

Tanto si eres aficionado como si tienes experiencia jugando a la petanca, ¡ven a disfrutar de un torneo amistoso de petanca! La petanca y la diversión entre amigos están a la orden del día en este evento abierto a todos

L’événement Tournoi de pétanque en doublettes Ban-de-Laveline a été mis à jour le 2025-05-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES