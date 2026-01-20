Tournoi de Pétanque en Triplette Boulodromme Saint-Pol-de-Léon
Tournoi de Pétanque en Triplette Boulodromme Saint-Pol-de-Léon samedi 7 février 2026.
Tournoi de Pétanque en Triplette
Boulodromme 14 rue de Kervarqueu Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 20:00:00
2026-02-07
Organisation d’un tournoi de pétanque en triplette, ouvert à tous.
Concours en A et B.
Inscription sur place à partir de 13h, jet du but à 14h.
Un lot pour chaque équipe inscrite.
Nombreux lots pour les équipes gagnantes.
Buvette et snack sur place.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée sportive et conviviale. .
Boulodromme 14 rue de Kervarqueu Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 19 11 87
