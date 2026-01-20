Tournoi de Pétanque en Triplette Boulodromme Saint-Pol-de-Léon

Tournoi de Pétanque en Triplette

Organisation d’un tournoi de pétanque en triplette, ouvert à tous.

Concours en A et B.

Inscription sur place à partir de 13h, jet du but à 14h.

Un lot pour chaque équipe inscrite.

Nombreux lots pour les équipes gagnantes.

Buvette et snack sur place.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée sportive et conviviale. .

Boulodromme 14 rue de Kervarqueu Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 19 11 87

