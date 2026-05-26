Tournoi de pétanque Farschviller
Tournoi de pétanque Farschviller samedi 27 juin 2026.
Farschviller
Tournoi de pétanque
Farschviller Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 08:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
A l’occasion de la fête de fin de saison le Football Club de Farschviller organise son tournoi de pétanque en doublette. 1000€ de lots à partager avec repas du soir offert pour les 8 premiers. Restauration sur place. Animations à partir de 18h00 par Alain Animations.Tout public
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Farschviller 57450 Moselle Grand Est +33 7 87 17 50 08
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English :
To mark the end-of-season festivities, the Football Club de Farschviller is organizing a double pétanque tournament. 1000? prizes to be shared, with a free evening meal for the first 8. Catering on site. Entertainment from 6:00 p.m. by Alain Animations.
L’événement Tournoi de pétanque Farschviller a été mis à jour le 2026-05-26 par FORBACH TOURISME