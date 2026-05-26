Farschviller

Tournoi de pétanque

Farschviller Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

A l’occasion de la fête de fin de saison le Football Club de Farschviller organise son tournoi de pétanque en doublette. 1000€ de lots à partager avec repas du soir offert pour les 8 premiers. Restauration sur place. Animations à partir de 18h00 par Alain Animations.Tout public

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Farschviller 57450 Moselle Grand Est +33 7 87 17 50 08

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English :

To mark the end-of-season festivities, the Football Club de Farschviller is organizing a double pétanque tournament. 1000? prizes to be shared, with a free evening meal for the first 8. Catering on site. Entertainment from 6:00 p.m. by Alain Animations.

L’événement Tournoi de pétanque Farschviller a été mis à jour le 2026-05-26 par FORBACH TOURISME