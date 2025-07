Tournoi de pétanque rue du Stade Houlgate

Tournoi de pétanque rue du Stade Houlgate mardi 22 juillet 2025.

Tournoi de pétanque

rue du Stade Boulodrome Houlgate Calvados

Début : 2025-07-22 14:00:00

fin : 2025-08-26 18:00:00

2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Assistez ou participez aux tournois grand public de l’été ! Quelle équipe remportera le plus de points ?

Tournoi en doublette, buvette et restauration sur place. Inscription sur place dès 13h30.

rue du Stade Boulodrome Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 6 12 02 00 73

English : Tournoi de pétanque

Attend or take part in our summer tournaments for the general public! Which team will win the most points?

German : Tournoi de pétanque

Besuchen Sie die Sommerturniere für die breite Öffentlichkeit oder nehmen Sie selbst daran teil! Welches Team wird die meisten Punkte gewinnen?

Preise werden nicht bekannt gegeben.

Italiano :

Partecipa o prendi parte ai tornei pubblici di quest’estate! Quale squadra vincerà il maggior numero di punti?

Torneo di doppio, bar e ristorante in loco. Iscrizioni in loco a partire dalle 13.30.

Espanol :

¡Asiste o participa en los torneos públicos de este verano! ¿Qué equipo ganará más puntos?

Torneo de dobles, bar y restaurante. Inscripciones in situ a partir de las 13.30 h.

