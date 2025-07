Tournoi de pétanque La Ferté-Vidame

Tournoi de pétanque La Ferté-Vidame samedi 26 juillet 2025.

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Début : 2025-07-26 09:30:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Tournoi de pétanque, jet du début à 10h30 en 5 parties en doublettes formées. Le total des gains sera redistribué en fonction du classement. Restauration et buvette sur place.

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 33 36 26 61

English :

Petanque tournament, starting at 10:30 a.m. in 5 games of doublettes formées. Total winnings will be redistributed according to ranking. Catering and refreshments on site.

German :

Bouleturnier, Wurf vom Beginn um 10:30 Uhr in 5 Partien in formierten Doubletten. Der Gesamtgewinn wird je nach Platzierung neu verteilt. Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Torneo di petanque, a partire dalle ore 10.30, in 5 partite di doppiette. Le vincite totali saranno ridistribuite in base alla classifica. Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Torneo de petanca, a partir de las 10.30 horas, en 5 partidas de dobles. Las ganancias totales se redistribuirán según la clasificación. Catering y refrescos in situ.

