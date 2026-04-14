Tournoi de pétanque Terrain de pétanque La Turballe
Tournoi de pétanque Terrain de pétanque La Turballe vendredi 3 juillet 2026.
La Turballe
Tournoi de pétanque
Terrain de pétanque Boulevard de la Grande Falaise La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 13:15:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
En doublette, ouvert à tous.
Inscription sur place à partir de 13h15 jusqu’à 14h.
Jet du but à 14h30. .
Terrain de pétanque Boulevard de la Grande Falaise La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 48 75 55 63
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English :
L’événement Tournoi de pétanque La Turballe a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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