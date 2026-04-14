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Tournoi de pétanque Terrain de pétanque La Turballe

Tournoi de pétanque Terrain de pétanque La Turballe vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Terrain de pétanque

Adresse : Boulevard de la Grande Falaise

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 13:15:00

Tarif :

La Turballe

Tournoi de pétanque

Terrain de pétanque Boulevard de la Grande Falaise La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 13:15:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

En doublette, ouvert à tous.
Inscription sur place à partir de 13h15 jusqu’à 14h.
Jet du but à 14h30.   .

Terrain de pétanque Boulevard de la Grande Falaise La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 48 75 55 63 

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English :

L’événement Tournoi de pétanque La Turballe a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44

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