Tournoi de pétanque, Les parkings d’Aubry, Vomécourt
samedi 12 septembre 2026 · Les parkings d'Aubry · Vomécourt
Informations pratiques
Tournoi de pétanque Samedi 12 septembre, 13h00 Les parkings d’Aubry Vosges
Inscriptions jusqu’au 11 septembre Tarif adhérent 2 € Tarif plein 4 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Venez participer au tournoi de pétanque à Vomécourt organisé par l’association La Vomécourtoise
Les particpants seront accueillis dès 13 h
Le tournoi débutera dès 14 h
Buvette et petite restauration sur place
Les parkings d’Aubry Vomécourt 88700 Vomécourt 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.63.94.40.64 »}]
Tournoi de pétanque à Vomécourt Tournoi Pétanque
Association La Vomécourtoise