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AGENDA · Vomécourt

Tournoi de pétanque, Les parkings d’Aubry, Vomécourt

samedi 12 septembre 2026 · Les parkings d'Aubry · Vomécourt

Tournoi de pétanque, Les parkings d’Aubry, Vomécourt

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Les parkings d'Aubry
Adresse
Vomécourt 88700
Ville
88700 Vomécourt
Département
Vosges
Tarif
Inscriptions jusqu'au 11 septembre Tarif adhérent 2 € Tarif plein 4 €

Tournoi de pétanque Samedi 12 septembre, 13h00 Les parkings d’Aubry Vosges

Inscriptions jusqu’au 11 septembre Tarif adhérent 2 € Tarif plein 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Venez participer au tournoi de pétanque à Vomécourt organisé par l’association La Vomécourtoise
Les particpants seront accueillis dès 13 h
Le tournoi débutera dès 14 h
Buvette et petite restauration sur place

Les parkings d’Aubry Vomécourt 88700 Vomécourt 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.63.94.40.64 »}]
Tournoi de pétanque à Vomécourt Tournoi Pétanque

Association La Vomécourtoise