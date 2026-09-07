Tournoi de pétanque, Les parkings d’Aubry, Vomécourt

Informations pratiques

Tournoi de pétanque Samedi 12 septembre, 13h00 Les parkings d’Aubry Vosges

Inscriptions jusqu’au 11 septembre Tarif adhérent 2 € Tarif plein 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T13:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Venez participer au tournoi de pétanque à Vomécourt organisé par l’association La Vomécourtoise

Les particpants seront accueillis dès 13 h

Le tournoi débutera dès 14 h

Buvette et petite restauration sur place

Les parkings d’Aubry Vomécourt 88700 Vomécourt 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.63.94.40.64 »}]

Tournoi de pétanque à Vomécourt Tournoi Pétanque

Association La Vomécourtoise