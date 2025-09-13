Tournoi de pétanque Maslacq

Tournoi de pétanque Maslacq samedi 13 septembre 2025.

Tournoi de pétanque

Maslacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Inscriptions sur place.

19h Concours en semi-nocturne réservé aux non-licenciés. .

Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 67 99 14 jean.hernandez56@hotmail.fr

