Tournoi de pétanque rue Abel Ferry Moyenmoutier

Tournoi de pétanque

rue Abel Ferry Boulodrome Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Tournoi de pétanque organisé par le comité de jumelage en partenariat avec la club de La vallée du Rabodeau avec la venue de plusieurs équipes d’Oberthal.Tout public

0 .

rue Abel Ferry Boulodrome Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Petanque tournament organized by the twinning committee in partnership with the La vallée du Rabodeau club, with several Oberthal teams in attendance.

L’événement Tournoi de pétanque Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-02-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES