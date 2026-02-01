Tournoi de pétanque rue Abel Ferry Moyenmoutier
Tournoi de pétanque rue Abel Ferry Moyenmoutier samedi 21 février 2026.
Tournoi de pétanque
rue Abel Ferry Boulodrome Moyenmoutier Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Tournoi de pétanque organisé par le comité de jumelage en partenariat avec la club de La vallée du Rabodeau avec la venue de plusieurs équipes d’Oberthal.Tout public
0 .
rue Abel Ferry Boulodrome Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Petanque tournament organized by the twinning committee in partnership with the La vallée du Rabodeau club, with several Oberthal teams in attendance.
L’événement Tournoi de pétanque Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-02-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES