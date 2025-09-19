TOURNOI de PÉTANQUE & PALETS du TELETHON – vendredi 19 septembre 2025 à 18h30 au Stade Albert Chenard TERRAIN STABILISE DU STADE ALBERT CHENARD Chantepie

TOURNOI de PÉTANQUE & PALETS du TELETHON – vendredi 19 septembre 2025 à 18h30 au Stade Albert Chenard TERRAIN STABILISE DU STADE ALBERT CHENARD Chantepie Vendredi 19 septembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Ouvert à toutes et à tous, Tournoi par équipes en doublettes, Inscription conseillée, 5€ de participation pour l’AFM Téléthon

Gen’Chantepie et l’ASC Pétanque Chantepie organisent un TOURNOI DE PÉTANQUE et PALETS, ouvert à toutes et tous, pour un moment convivial et amical au profit de L’AFM TELETHON. Restauration et buvette

**Tournoi de Pétanque & Palets** organisé par Gen’Chantepie en partenariat avec l’ASC Pétanque Chantepie

### Un moment convivial et amical, 100% solidaire, au profit de L’AFM TELETHON

### Le **vendredi 19 SEPTEMBRE 2025** – _à partir de 18h_30 au stade Albert Chenard sur le terrain stabilisé

Ambiance conviviale garantie ! Que vous soyez débutant ou expert, venez partager un moment de détente sportive en équipe.

Vente de galettes-saucisses, frites, boissons, etc

Pourquoi participer ?

* Accessible à tous les âges

* Sport convivial et social

* Ambiance familiale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-19T20:30:00.000+02:00

0646733012 genchantepie@gmail.com

TERRAIN STABILISE DU STADE ALBERT CHENARD CHANTEPIE Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine