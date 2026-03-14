Tournoi de Pétanque par le Royaume d’Arthur

Le Portel Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Au profit de la lutte contre la mucoviscidose à partir de 10h00 au boulodrome,

Inscription par sms au 06 42 53 91 96 ou sur place avant 09h30 .

Le Portel 62480 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 42 53 91 96

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English :

L’événement Tournoi de Pétanque par le Royaume d’Arthur Le Portel a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale