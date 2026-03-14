Tournoi de Pétanque par le Royaume d’Arthur Le Portel
Tournoi de Pétanque par le Royaume d’Arthur Le Portel dimanche 29 mars 2026.
Tournoi de Pétanque par le Royaume d’Arthur
Le Portel Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Au profit de la lutte contre la mucoviscidose à partir de 10h00 au boulodrome,
Inscription par sms au 06 42 53 91 96 ou sur place avant 09h30 .
Le Portel 62480 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 42 53 91 96
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English :
L’événement Tournoi de Pétanque par le Royaume d’Arthur Le Portel a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale