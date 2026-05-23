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Tournoi de pétanque Route d’Arbus Parbayse

Tournoi de pétanque Route d’Arbus Parbayse

Tournoi de pétanque Route d’Arbus Parbayse samedi 13 juin 2026.

Lieu : Route d'Arbus

Adresse : Baringouste

Ville : 64360 Parbayse

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Parbayse

Tournoi de pétanque

Route d’Arbus Baringouste Parbayse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez tirer, pointer, gagner et partager un moment convivial.

Sur inscription. Buvette et restauration sur place midi burger/frites et soir planche de charcuteries.   .

Route d’Arbus Baringouste Parbayse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 81 90 16 

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English : Tournoi de pétanque

L’événement Tournoi de pétanque Parbayse a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn

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