Tournoi de pétanque Route d’Arbus Parbayse

Parbayse

Tournoi de pétanque

Route d’Arbus Baringouste Parbayse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez tirer, pointer, gagner et partager un moment convivial.

Sur inscription. Buvette et restauration sur place midi burger/frites et soir planche de charcuteries. .

Route d’Arbus Baringouste Parbayse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 81 90 16

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English : Tournoi de pétanque

L’événement Tournoi de pétanque Parbayse a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn