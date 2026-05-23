Tournoi de pétanque Route d’Arbus Parbayse
Tournoi de pétanque Route d’Arbus Parbayse samedi 13 juin 2026.
Parbayse
Tournoi de pétanque
Route d’Arbus Baringouste Parbayse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez tirer, pointer, gagner et partager un moment convivial.
Sur inscription. Buvette et restauration sur place midi burger/frites et soir planche de charcuteries. .
Route d’Arbus Baringouste Parbayse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 81 90 16
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English : Tournoi de pétanque
L’événement Tournoi de pétanque Parbayse a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn
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