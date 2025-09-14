Tournoi de pétanque PBBQ ‘La revanche’ à Bourg-et-Comin Bourg-et-Comin

6 Rue d’Oeuilly Bourg-et-Comin Aisne

Début : 2025-09-14 11:30:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-14

Au menu, barbecue et parties de pétanque avec des récompenses à la clé !

Un rendez-vous organisé par l’Auberge du Parc de Bourg-et-Comin, sur inscription si possible avant le 13/09/2025…

RV à l’Auberge du Parc à partir de 11h30 ! (buvette et restauration sur place) 6 .

6 Rue d’Oeuilly Bourg-et-Comin 02160 Aisne Hauts-de-France +33 9 53 64 54 01 contact@aubergeduparc.org

