Loto Salle omnisports Poligny

Le Poligny Jura Basket Comté organise un loto.
Ouverture des portes à 12h, début des parties à 14h.
18 parties 3 300 € en bons d’achat Intermarché (de 20 à 700 €).
6 € la carte, 15 € les 3, 25 € les 6, 40 € les 12, 5 €la carte supplémentaire. Carte bancaire acceptée.
Buvette et petite restauration.
Organisateur Poligny Jura Basket Comté .
Salle omnisports 11 Rue de la Faïencerie Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 55 51 63 Poligny.basket@gmail.com
