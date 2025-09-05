Loto Salle omnisports Poligny

Loto

Salle omnisports 11 Rue de la Faïencerie Poligny Jura

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Le Poligny Jura Basket Comté organise un loto.

Ouverture des portes à 12h, début des parties à 14h.

18 parties 3 300 € en bons d’achat Intermarché (de 20 à 700 €).

6 € la carte, 15 € les 3, 25 € les 6, 40 € les 12, 5 €la carte supplémentaire. Carte bancaire acceptée.

Buvette et petite restauration.

Organisateur Poligny Jura Basket Comté .

Salle omnisports 11 Rue de la Faïencerie Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 55 51 63 Poligny.basket@gmail.com

English : Loto

German : Loto

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto Poligny a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA