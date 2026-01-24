Tournoi de pétanque pour les 10 15 ans Complexe sportif Erdeven
Tournoi de pétanque pour les 10 15 ans Complexe sportif Erdeven samedi 18 avril 2026.
Tournoi de pétanque pour les 10 15 ans
Complexe sportif Boulodrome Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 13:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18
L’association Pétanque à Erdeven organise un tournoi de pétanque à l’attention des jeunes de 10 à 15 ans pendant les prochaines vacances scolaires.
Tournoi limité à 32 participants. Inscription préalable par mail ou par téléphone. .
Complexe sportif Boulodrome Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 75 49 89 75
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English :
L’événement Tournoi de pétanque pour les 10 15 ans Erdeven a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon