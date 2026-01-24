Tournoi de pétanque pour les 10 15 ans Complexe sportif Erdeven

Tournoi de pétanque pour les 10 15 ans

Complexe sportif Boulodrome Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 13:30:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

L’association Pétanque à Erdeven organise un tournoi de pétanque à l’attention des jeunes de 10 à 15 ans pendant les prochaines vacances scolaires.

Tournoi limité à 32 participants. Inscription préalable par mail ou par téléphone. .

Complexe sportif Boulodrome Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 75 49 89 75

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English :

L’événement Tournoi de pétanque pour les 10 15 ans Erdeven a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon