AGENDA · Romanswiller
Tournoi de pétanque Romanswiller
jeudi 17 septembre 2026 · Romanswiller
Informations pratiques
Romanswiller
Tournoi de pétanque
5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-17
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
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5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est franckmetzger@wanadoo.fr
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English :
L’événement Tournoi de pétanque Romanswiller a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble