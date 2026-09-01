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AGENDA · Romanswiller

Tournoi de pétanque Romanswiller

jeudi 17 septembre 2026 · Romanswiller

Tournoi de pétanque Romanswiller

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Adresse
5 Lieu-Dit Vogesia
Ville
67310 Romanswiller
Département
Bas-Rhin
Tarif

Romanswiller

Tournoi de pétanque

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-17
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

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5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est   franckmetzger@wanadoo.fr

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English :

L’événement Tournoi de pétanque Romanswiller a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble