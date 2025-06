Tournoi de petanque Halle de Gare Rupt-sur-Moselle 12 juillet 2025 17:30

Tournoi de pétanque organisé par l’ASVM et les amis de la nature.Inscription à partir de 17h30, début du tournoi à 18h.

Concert de 18h à 22h, restauration sur place.Tout public

Halle de Gare 1 Quai de la Parelle

Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 6 67 71 52 50

English :

Petanque tournament organized by ASVM and Les Amis de la Nature Registration from 5.30pm, tournament starts at 6pm.

Concert from 6 pm to 10 pm, catering on site.

German :

Petanque-Turnier, organisiert von der ASVM und den Naturfreunden.Anmeldung ab 17:30 Uhr, Turnierbeginn um 18 Uhr.

Konzert von 18h bis 22h, Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Torneo di bocce organizzato dall’ASVM e dagli Amici della Natura, iscrizioni dalle 17.30, inizio torneo alle 18.00.

Concerto dalle 18.00 alle 22.00, ristorazione in loco.

Espanol :

Torneo de petanca organizado por el ASVM y los Amigos de la Naturaleza, inscripción a partir de las 17.30 h, inicio del torneo a las 18 h.

Concierto de 18:00 a 22:00, restauración in situ.

L’événement Tournoi de petanque Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-06-21 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES